Резников встретился с министром обороны Франции и обсудил потребности ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников и Министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретились в Париже и обсудили потребности Вооруженных сил Украины.

Об Алексее Резникове сообщил в Twitter.

"Мне было приятно встретить своего французского коллегу Себастьяна Лекорню в Париже. Обсудили потребности ВСУ. Благодарны президенту Франции, правительству и нации за предоставление AMX-10, больше CAESAR, боеприпасов для Crotales, за обучение наших солдат и за поставки топлива и оборудования", — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его государство передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar. Кроме того, французские военные проведут обучение для 2000 украинских солдат.

По информации СМИ, Резников уехал во Францию договариваться с президентом Эммануэлем Макроном о F-16 для Украины.

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