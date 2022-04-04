Резников заявил, что разведка устанавливает личности "диких палачей" РФ, которые издевались над людьми на Киевщине

Каждого ката ждет расплата, заявил глава Минобороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская разведка последовательно устанавливает личности всех захватчиков и убийц, которые замучили и жестоко убили людей в населенных пунктах Киевщины, чтобы наказать по заслугам армейцев диктатора Путина за варварские зверства.

Об этом он написал в Facebook.

Резников отметил, что сердца украинцев полны боли за сотнями мирных граждан, которые были зверски замучены российскими солдатами. Только в Буче, по его словам, количество погибших уже больше, чем в Вуковаре.

"Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками – это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или преступление. Это – сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. В последний раз Такое делали эсэсовцы. Это зло просто не может остаться безнаказанным. Наша разведка последовательно устанавливает личности захватчиков и убийц. Всех! Каждый в свое время получит то, что "заслужил". Мы склоняем головы перед нашими воинами, которые положили жизнь, чтобы оградить столицу от этой напасти", — написал глава Минобороны.

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