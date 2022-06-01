Резников заявил, что Украина сейчас проходит через критическую фазу войны

Резников заявил, что Украина сейчас проходит через критическую фазу войны

Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны.

На востоке Украины продолжаются кровопролитные бои, нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага.

Об этом рассказал министр обороны Резников.

"Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту", — написал он в Facebook.

По его словам, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина устоит и обязательно победит.

"Битва за Донбасс и другие наши территории продолжается и впереди у нас — деоккупация всех наших земель в соответствии с международно признанными границами Украины. Впереди — трудные этапы освобождения из плена наших ребят. Возвращение принудительно вывезенных в россию граждан Украины", — добавил министр.

Напомним, ВСУ показали, как уничтожают колонну техники российских оккупантов: видео с высоты птичьего полета .

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