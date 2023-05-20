Резников заявил, что украинские пилоты ожидают старт учений на истребителях F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты ждут того, чтобы начать обучение на современных истребителях F-16.

Об этом глава Минобороны написал в своем Twitter.

"Украинские пилоты с нетерпением ждут начала учебы на истребителях F-16. Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море, чтобы выиграть эту войну. F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней. Их время настало" ", — подчеркнул Резников.

Министр также поздравил создание авиационной коалиции. Он поблагодарил своих иностранных коллег — главу американского Пентагона Ллойда Остина, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, главу Минобороны Нидерландов Кайси Оллонгрен, министра обороны Бельгии Лювина Дедондера и Данию Трольса.

Напомним, на днях The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон не позволяет приступить к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 даже несмотря на то, что несколько европейских стран готовы передать Украине эти самолеты. Пробные полеты на самолетах невозможны без разрешения США.

Но во время саммита G7 глава Белого дома якобы заявил, что поддерживает обучение ВСУ на F-16. Ожидается, что обучение не состоится в США, сказал чиновник изданию CNN. Вероятно, состоится в Европе.

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