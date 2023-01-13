Резников заявил, что весной следует готовиться к новому наступлению россиян

По его словам, Москва может попытаться собрать "силы".
Министр обороны Алексей Резников считает, что весной россияне могут наступать из районов, которые уже оккупировали на юге и востоке Украины.
Такое мнение он высказал в интервью BBC.
"Весна — лучший период для возобновления наступления для всех сторон... Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать", — сказал министр.
По его словам, агрессор РФ может попытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для нового наступления. Впрочем, Резников уверен, что вряд ли оккупанты снова попытаются вторгнуться из Беларуси. Ведь движение с севера займет много времени, а у россиян нет на это ресурсов.
"Эта обеспокоенность по поводу следующего уровня эскалации для меня является определенным протоколом", — сказал г-н Резников.
Тем временем Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока ВСУ ждут поставок западного оружия.
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