Резников заявил о нескольких переломах на фронте: "Мир изменился, это эпоха украиноцентризма"

Глава Минобороны отметил, что больше переломов на фронте стал визит президента в США.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что переломов в войне в Украине было несколько, и они касаются не только фронта, но и политических событий.

Об этом Резников рассказал в интервью телеканалу ICTV в рамках телемарафона "Единые новости".

"Переломов на фронте было несколько. Очень важным было освобождение острова Змеиный. Очень важным было потопление крейсера "Москва". Очень важным было освобождение Киевщины, Черниговщины, Сумщины, потом – прорыв на Харьковщине, потом – Херсон. Это каждый шаг уже не просто стабилизации, а деоккупации наших земель и демонстрации Западу, что они не зря инвестируют в нас, потому что это инвестиции в победу", – рассказал глава Минобороны.

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Он также отметил важность визита президента Владимира Зеленского в США, по итогам которого всем стало понятно, что Штаты поддерживают Украину, так что ее будет поддерживать весь цивилизованный мир.

"Визит Зеленского – это гораздо больше. Президент, который никогда не покидал страну и говорил: "Мне не нужно такси, мне нужно оружие", позволил себе этот визит ради очень важных вещей и новой помощи, и он ее привез: это и Patriot, и серьезный пакет денежной поддержки на весь 2023 год. И выступление в Конгрессе – это очень важные вещи, это демонстрация всему миру стратегического партнерства США и Украины. А это значит для других стран, что здесь нет никаких сомнений, кого поддерживают Соединенные Штаты, а значит будет поддерживать весь цивилизованный мир", – объяснил Резников.

Он подчеркнул, что "это гораздо больше, чем перелом на фронте".

"Мир изменился. И мы с вами наблюдаем это превращение. Это эпоха украиноцентризма. Как аплодировали нашему президенту – и это с уважением ко всем украинцам. Они с уважением к нам, к тому, сколько крови мы пролили, сколько потерянных душ мы утратили, детей, гражданских, военных…" – добавил министр обороны.

Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Украина способна переломить ход войны на Донбассе, но необходимо больше современного вооружения.

По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, весной ВСУ планируют "серьезное" контрнаступление по всей Украине – от Крыма до Донбасса. Глава разведки анонсировал, что "тогда увидим больше освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации".

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