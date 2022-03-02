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Резолюцию ООН "Агрессия против Украины" используют в международных судах – Кулеба

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Резолюцию ООН "Агрессия против Украины" используют в международных судах – Кулеба

Центр новостей ООН

Единственными странами, проголосовавшими против резолюции, стали Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь и Эритрея.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятую Генсамблеей ООН резолюцию "Агрессия против Украины" будут использовать в международных судах против России.

Об этом министр сообщил в среду, 2 марта.

"Резолюция констатирует наличие агрессии, требующей от России прекратить огонь и вывести войска из Украины за пределы ее международно признанных границ. Эта резолюция является не только важным политическим сигналом изоляции России, ее также используют в международных судах", – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что единственными проголосовавшими против резолюции стали Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь и Эритрея.

"Так выглядит одиночество России в мире. 141 государство ООН проголосовало за резолюцию. Это рекордное с 2014 года количество голосов за украинскую резолюцию. При том, что текст максимально жесткий. Так выглядит антивоенная коалиция за Украину", — подчеркнул министр.

При принятии резолюции Генассамблеи ООН, требующей от РФ прекратить нападение на Украину и вывести войска, воздержались 35 государств, в том числе: Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.

В то же время генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что послание Генассамблеи ООН громкое и ясное, в частности, немедленно прекратить боевые действия в Украине, перестать стрелять, открыть двери для диалога и дипломатии.

"Территориальная целостность и суверенитет Украины должны уважаться в соответствии с Уставом ООН. Нам нельзя терять ни минуты. Жестокие последствия конфликта очевидны. Но какой бы плохой ни была ситуация для людей в Украине прямо сейчас, она угрожает стать намного, намного хуже. Часы, что тикает, – это бомба замедленного действия", – сказал Гутерреш.

Он заверил, что и дальше будет делать все, что в его силах, чтобы способствовать немедленному прекращению боевых действий и безотлагательным мирным переговорам.

Напомним, 2 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Агрессия против Украины", осуждающая вторжение России в Украину и требующая от РФ немедленно вывести войска с украинской территории.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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