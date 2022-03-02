Резолюцию ООН "Агрессия против Украины" используют в международных судах – Кулеба

Единственными странами, проголосовавшими против резолюции, стали Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь и Эритрея.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятую Генсамблеей ООН резолюцию "Агрессия против Украины" будут использовать в международных судах против России.

Об этом министр сообщил в среду, 2 марта.

"Резолюция констатирует наличие агрессии, требующей от России прекратить огонь и вывести войска из Украины за пределы ее международно признанных границ. Эта резолюция является не только важным политическим сигналом изоляции России, ее также используют в международных судах", – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что единственными проголосовавшими против резолюции стали Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь и Эритрея.

"Так выглядит одиночество России в мире. 141 государство ООН проголосовало за резолюцию. Это рекордное с 2014 года количество голосов за украинскую резолюцию. При том, что текст максимально жесткий. Так выглядит антивоенная коалиция за Украину", — подчеркнул министр.

При принятии резолюции Генассамблеи ООН, требующей от РФ прекратить нападение на Украину и вывести войска, воздержались 35 государств, в том числе: Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.

В то же время генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что послание Генассамблеи ООН громкое и ясное, в частности, немедленно прекратить боевые действия в Украине, перестать стрелять, открыть двери для диалога и дипломатии.

"Территориальная целостность и суверенитет Украины должны уважаться в соответствии с Уставом ООН. Нам нельзя терять ни минуты. Жестокие последствия конфликта очевидны. Но какой бы плохой ни была ситуация для людей в Украине прямо сейчас, она угрожает стать намного, намного хуже. Часы, что тикает, – это бомба замедленного действия", – сказал Гутерреш.

Он заверил, что и дальше будет делать все, что в его силах, чтобы способствовать немедленному прекращению боевых действий и безотлагательным мирным переговорам.

Напомним, 2 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Агрессия против Украины", осуждающая вторжение России в Украину и требующая от РФ немедленно вывести войска с украинской территории.