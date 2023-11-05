Резонансная колонка Залужного о войне: в ISW проанализировали заявления главнокомандующего

В частности, Залужный пишет, что война "постепенно переходит в позиционную форму".

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали колонку Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о позиционном характере войны в Украине.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Аналитики подчеркивают, что колонка Залужного "Современная позиционная война и как ее выиграть" более четко очерчивает его соображения по поводу изменений, которые должна осуществить Украина, чтобы преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны, чем интервью для этого же издания The Economist.

"Позиционная война касается военных операций, которые не ведут к быстрым или резким изменениям на линии фронта, несмотря на постоянные усилия обеих сторон улучшить свои позиции", — говорят в Институте.

В статье главнокомандующий отмечает, что война "постепенно переходит в позиционную форму". По его словам, для преодоления позиционной войны Украине необходимо получить преимущество в воздухе; прорывать минные заграждения в глубину; повысить эффективность контрбатарейной борьбы; создать и подготовить необходимые резервы; и наращивать возможности радиоэлектронной борьбы

Аналитики ISW отмечают, что колонка Залужного сосредоточена скорее на объяснении того, что нынешний позиционный характер войны является результатом технологически-тактического паритета на поле боя и широкого использования минных заграждений российскими и украинскими войсками.

Кроме того, украинский военачальник рассмотрел возможности, которые открываются перед Украиной в связи с вызовами со стороны России, включая значительные потери, понесенные российской авиацией, использование ВСУ западного ракетного и артиллерийского вооружения, а также неспособность Кремля воспользоваться своими человеческими мобилизационными ресурсами через поли, организационные и мотивационные проблемы

"Залужный утверждал, что во избежание "окопной войны" в стиле Первой мировой войны и перейти к маневренной войне Украина должна разработать новые подходы, включая технологические и другие изменения, некоторые из которых зависят от поддержки Запада, а другие требуют адаптации в украинской армии", государству и обществу", — пишут американские аналитики.

Генерал пришел к выводу, что позиционность выгодна РФ, поскольку она затягивает войну и может позволить Москве добиться преимущества в определенных областях.

"Колонка Залужного была посвящена тому, как возобновить маневр в позиционной войне, а не аргументам, что война зашла в тупик", — отмечают в ISW.

Реакция на статью Залужного

Президент Владимир Зеленский прокомментировал статью Залужного и ход войны в Украине. По его словам, война в Украине не является "патовой" — даже если "прошло время", и "люди устали".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркнул, что в последние дни общественный резонанс получили статьи в западных изданиях Time и The Economist о Зеленском, власти и войне. Но в этом контексте комментировать для широкой общественности события на фронте – это очень странно, говорит он.

Не остались без внимания заявления украинского главнокомандующего и в Москве, потому что у Путина прокомментировали статью Залужного о войне в "тупике". Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично подчеркнул, что Украине якобы следует понять, что "абсурдно даже говорить о возможности ее победы на поле боя".

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