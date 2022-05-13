"Результат может не удовлетворить всех": Верещук о переговорах по военным из "Азовстали"

"Результат может не удовлетворить всех": Верещук о переговорах по военным из "Азовстали"

Команда работает над освобождением украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Переговоры с врагом очень сложные, и результат может не удовлетворить всех.

В вопросе освобождения защитников Мариуполя не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сердце страны сейчас – это "Азовсталь". Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть строгие реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматический подход", – говорится в сообщении.

Верещук подчеркнула, что не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров, потому что "если бы это влияние было должным, не было бы войны".

Вице-премьер отметила – есть приказ президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы "вытащить наших оттуда".

"Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача – вытащить наших ребят. Всех. Живыми. Даст Бог, всех спасем", – резюмировала министер.

Напомним, президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к мировым лидерам с призывом спасти жизнь гражданской и военной на "Азовстали".

По данным Генштаба ВСУ, в течение 13 мая в Мариуполе основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировании украинских подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжаются обстрелы.

Ирина Верещук об обмене тяжелораненых военных и фильтрации гражданских

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