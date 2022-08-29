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Результат со временем видят все: Зеленский рассказал о тайных совещаниях с военными и чиновниками

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Результат со временем видят все: Зеленский рассказал о тайных совещаниях с военными и чиновниками

Фото: Офис президента Украины

Результат таких важных совещаний - когда украинские защитники уничтожают логистику, базы, командные центры врага.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в понедельник совещания с военными, с представителями военно-промышленного сектора, с чиновниками.

Об этом президент сообщил в вечернем обращении 29 августа.

"Важные совещания, важная тематика, озвучивать ее – неправильно. Но результат со временем видят все. Видят, когда наши защитники уничтожают логистику, базы, командные центры врага. Это – продолжим", - подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что российским оккупантам нужно бежать из Украины. Если россияне не покинут украинские территории, им придется столкнуться с украинскими защитниками.

Напомним, украинские воины прорвали первую линию обороны в Херсонской области. Сейчас во временно оккупированном Херсоне и области все чаще слышны взрывы, местных жителей призывают находиться в укрытиях.

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