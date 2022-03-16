"Результата не достигли": российские корабли обстреляли населенный пункт в Одесской области

"Результата не достигли": российские корабли обстреляли населенный пункт в Одесской области

Оккупанты обстреляли район поселка Тузлы.

Ночью, 16 марта, российские военные нанесли ракетный и артиллерийский удар по территории Одесской области.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что район поселка Тузлы в Одесской области обстреляли с российских кораблей. Такое поведение военных расценивается как попытка проверить украинскую систему береговой охраны.

"Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции. Результата не достигли. Попыток высаживать десант не было", – добавил Геращенко.

Ранее стало известно, что зенитное ракетное подразделение "Воздушное командование "Юг" ликвидировало два вражеских самолета Су-30.

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