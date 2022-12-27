"Результаты очень вкусные" — Гуменюк об ответе ВСУ на массированные обстрелы РФ Украины

Оккупанты уже чувствуют ответ украинских защитников на вражеские обстрелы.

Российские оккупанты продолжают терроризировать огнем правый берег Днепра. Россияне готовят и по освобожденным территориям, и по тем, которые даже не были под оккупацией.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

В то же время, уже оккупанты маневрируют на левобережье Херсонской области и испытывают существенный ответ украинских защитников на вражеские обстрелы.

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"Они опасаются нашего ответа. Они его чувствуют, он достаточно существенный. Пока мы еще не можем отчитываться о результатах, но они очень вкусны и вы их услышите очень скоро", — сказала Гуменюк.

Ранее Наталья Гуменюк предупредила, что Россия готовится к новой атаке Украины, но это может быть не массированный ракетный обстрел, поскольку РФ изменила тактику. Речь идет о комбинированной атаке.

Напомним, 24 декабря армия РФ несколько часов вела обстрел Херсона. Атака была ориентирована на гражданские места: рынок, торговый центр, жилые дома, административные строения.

Было много жертв и раненых.

В Сочельник россияне еще раз обстреляли Херсон. Использовали зажигательные боеприпасы. По данным источников, вспыхнули дома, частичное разрушение крыш. К счастью, обошлось без жертв.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел Херсона, написал: "Соцсети, скорее всего, отметят эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев ".

Кроме того, россияне регулярно обстреливают Харьковщину. Больше всего страдает Купянский район.

А также постоянно готовят российские оккупанты по приграничным общинам Сумской области.

Страдает и Никопольщина от ударов армии РФ.

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