В РФ заканчиваются десантники и не только: австрийский эксперт Купер ответил критикам контрнаступления

Том Купер опубликовал новый отчет, в котором подробно проанализировал ситуацию с украинским контрнаступлением в Запорожской области.

Австрийский военный эксперт Том Купер, известный своими ироническими заметками в адрес россиян, в своем новом отчете проанализировал ситуацию на юге Украины, где ВСУ проводят контрнаступление.

Далее ТСН публикует адаптивный перевод отчета.

Российские десантники скоро закончатся

"Просматривая множество репортажей с передовой на юге Запорожья за последние несколько дней, даже недель, и проведя некоторые анализы, уверен по крайней мере в двух вещах:

Такими темпами, как кремлевское руководство загоняет своих ВДВ-шников под Роботино-Вербово-Новопрокоповку, у них скоро не останется десантников вообще – и то еще до начала дождей (что, кстати, для украинцев хорошая новость); Вторая неплохая новость: такими темпами, как кремлевское руководство теряет системы ПВО и РЭБ, танки и артиллерийские установки… ну… об этом дальше", – пишет Купер.

По информации эксперта, 24-27 августа российская 58-я ЗВА (общевоенная армия) была настолько сильно разбита, что ее развал и, следовательно, украинский прорыв между Роботиным и Вербовым был неизбежен.

Попытка контратаки РФ

Купер утверждает, что россияне отреагировали броском четырех дивизий ВДВ – стратегического резерва ВС РФ. Эти войска он называет лучшими, что было в России еще до войны. Их разворачивают в войнах такого рода первыми и для сложных задач.

"Последняя надежда Пуддинга (так Купер называет Путина. – Ред.), называйте как угодно – на южное Запорожье. Их отправили для того, чтобы поправить ситуацию: видимо, руководствуясь неотложной потребностью предоставить Пуддингу несколько видео "хороших новостей", – предполагает эксперт.

По его мнению, россияне хотели окружить "выступление" украинских войск, которое образовалось в результате продвижения ВСУ между Роботиным и Вербовым, напасть одновременно и с восточного, и с западного фланга.

Потери окупантов

"Дело в том, что это не сработало. Ведь россияне не только потеряли большую часть из 810-й бригады морской пехоты, но и три полка ВДВ. Почти целую дивизию. Они понесли такие тяжелые потери, что остатки двух (не одного) из упомянутых полков разбежались с поля боя...

Источники сообщают, что 7-я дивизия ВДВ потеряла даже большую часть своего командного состава, тогда как 234-го и 237-го полков (оба из 76-й дивизии ВДВ), где факто, уже не существует", – рассказывает Купер.

Замысел ВСУ

По мнению эксперта, в этом и заключается основная причина того, почему ВСУ, казалось бы, не добились серьезных успехов за последние несколько недель на этом направлении: украинцы сосредоточенно помогали россиянам обескровливать их лучшие подразделения.

По информации Купера, одна из украинских бригад, задействованная в этих боях, потеряла только двух бойцов ранеными и всего два броневика.

Есть ли у РФ резервы

Купер утверждает, что российское командование развернуло даже свой стратегический резерв, и он был разорван еще более быстрыми темпами, чем 58 ЗВА.

По его словам, резервов у россиян больше нет.

"Конечно, они насобирают еще немного мобиков-десантников, "Шторм-Z" и еще что угодно, чтобы бросить на это направление, но: в России уже не осталось лучших войск, чем 7-я и 76-я дивизии ВДВ, потерянные в этих боях. И чем дальше на юг будут продвигаться украинцы, тем слабее будут российские полевые укрепления", – говорит эксперт.

Самое тяжелое – позади

По словам Купера, ВСУ преодолели все самое хужее еще в июне-июле и начале августа. Это было сочетание 10-километровых плотных минных полей и лучших российских полевых укреплений.

"Если сравнивать, то разбить десантников, которых погнали в контратаку по открытой местности, и при поддержке, наконец, достаточного количества артиллерийских снарядов (и то на две полнокровные артиллерийские бригады), было "достаточно просто"... Ребята, несомненно, устали, и иногда у них куча раненых, однако боевой дух у них возвышенный", – говорит эксперт.

Ответ критикам украинского контрнаступления

"Тем, для кого эти показатели могут все же показаться недостаточными, предлагаю также принять во внимание вот что.

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Судя по статистике, публикуемой официальным Киевом, в каждый из последних четырех месяцев ВСУ уничтожали больше российской артиллерии, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятых. Даже лучше: судя по тому, что известно об этих усилиях, ВСУ действовали в ходе хорошо организованной, тщательно и терпеливо проведенной операции.

Операция эта включала, в частности, значительное "подавление" российских систем ПВО еще во второй половине июня и особенно в июле, а тогда – когда путь был открыт и системы ПВО было подавлено – ВСУ начали систематически уничтожать многочисленные российские артиллерийские бригады, а также артиллерийские части разных других подразделений.

С августа украинцы переключили внимание на выбивание артиллерии, в сентябре уже вели борьбу с контратаками россиян и артиллерией + не стеснялись громить российскую ПВО в Крыму.

Результаты – впечатляющие: украинские БПЛА кружат над полем боя, выискивая российскую артиллерию. Даже вертолеты ПС ВСУ могут действовать там, где они не были видны месяцами.

Российские базы в Крыму взлетают в воздух, одна за другой; в районе Токмака – тоже. Ближе к линии фронта россияне терпят такие потери, а износ стволов так силен, что они уже не успевают тратить свои запасы снарядов. Даже их темпы производства и ремонта танков Т-72 и Т-80 уже не успевают за потерями", – говорит Купер.

Он отмечает, что ВСУ проводит системное, масштабное, постепенное уничтожение вооруженных сил РФ. Они ежедневно уничтожают российскую противовоздушную оборону, системы РЭБ, артиллерию, логистику, их танки и сотни российских военных.

"Вот и все по этой теме. А теперь давайте позакрываем роты и наберемся терпения, и дадим уже ребятам (и девушкам) из ВСУ закончить эту историю – когда и в том темпе, который им нравится", – подытожил Том Купер.

Ранее сообщалось, что россияне строят новые укрепления в Запорожской области.

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