Результаты работы гумкоридоров за 21 марта: сработали почти все, эвакуировано более восьми тысяч человек

Результаты работы гумкоридоров за 21 марта: сработали почти все, эвакуировано более восьми тысяч человек

Продолжается 26 день героического противостояния украинского народа российской агрессии.

В понедельник, 21 марта, из 8-ми согласованных гуманитарных коридоров работало 7. Всего спаслись и были эвакуированы 8057 человек.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

Гуманитарные коридоры на 21 марта – Верещук (на жестовом языке)

"Результаты работы гуманитарных коридоров 21 марта 2022 года. Из 8-ми согласованных гуманитарных коридоров работало 7. Всего сегодня гуманитарными коридорами спаслись и были эвакуированы 8057 человек", — отметила она.

По словам Верещук, в Донецкой области из Мариуполя в город Запорожье сегодня добрались 3007 мариупольцев. Всем предоставляется необходимая помощь в Запорожье.

Сегодня в город Бердянск добрались 26 автобусов.

"Сложности, которые создают оккупационные войска на блокпостах по маршруту в Мариуполь, к сожалению, не позволяют автобусам быстро добраться до мест сбора людей. Эвакуация из города Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности поселка Мелекино и поселка Никольское, состоится завтра утром с 9.00 до 11.00", — сказала она.

По словам вице-премьера, из города Запорожья также будут направлены еще 27 больших автобусов по маршруту.

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"Решаем вопрос для доставки завтра дополнительного объема топлива в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев", — отметила Верещук.

В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь: питание, медицинская помощь, места отдыха.

"В Киевской области по маршруту из поселка Большая Дымерка в Бровары удалось вывезти более 4370 человек — к автобусам для эвакуации присоединилось большое количество частных авто. По маршруту из Бучи и Ворзеля было эвакуировано 380 человек, а также доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды. Из села Козаровичи в город Вышгород эвакуация не состоялась — оккупационные войска обстреляли колонну и не позволили людям выйти", — отметила политика.

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Кроме того, по гуманитарному коридору из городов Лисичанск, Северодонецк и Горное в город Бахмут были эвакуированы 300 человек. Кроме этого, в эти населенные пункты было доставлено более 200 тонн гуманитарной помощи.

Между тем, стало известно, что государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальную ежемесячную помощь в сумме 2 тысячи гривен. Также 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, вынужденно переехавшего в более безопасные регионы. Правительство сегодня уже реализует масштабную программу помощи украинцам.

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