РФ агитирует военных идти на войну, угроза ракетных ударов с РБ и ситуация на Донбассе: вечерняя сводка штаба

РФ агитирует военных идти на войну, угроза ракетных ударов с РБ и ситуация на Донбассе: вечерняя сводка штаба

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги, потому что сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

Продолжаются пятьдесят вторые сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам с привлечением воздушного и морского компонентов по Украине.

Об актуальной информации на фронте говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 16 апреля.

РФ агитирует военнообязанных

Из-за ведения боевых действий на территории Украины перенесена ротация подразделений 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Сирийской Арабской Республике.

По имеющейся информации, военкоматы Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации агитируют находящихся в запасе военнообязанных к подписанию краткосрочных контрактов сроком от 3 месяцев до 1 года.

Волынское и Полесское направления

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В ходе перегруппировки войск зафиксировано перемещение железнодорожным транспортом с территории Республики Беларусь (железнодорожная станция "Гомель-Новобелицкая") подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Российской Федерации. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси.

Северское и Слобожанское направления

На Северском направлении противник завершает перегруппировку войск Центрального военного округа. Не исключено, что кафиры продолжат ракетные удары и артиллерийские обстрелы с территории России по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

На Слобожанском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на перегруппировке, усилении группировки своих войск и продолжении удержания позиций в районе города Харькова. На Изюмском направлении основные усилия кафиров сосредоточены на содержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка.

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Враг пытается улучшить тактическое положение, в течение суток предпринял попытку проведения наступательно-штурмовых действий и пытался продвинуться в глубь населенного пункта Довгенькое. Удачи не имеет, понес значительные потери. Для усиления группировки на указанном направлении с территории Российской федерации перемещены подразделения из состава 106-й воздушно-десантной дивизии. После завершения создания ударной группировки и формирования резервов противник будет пытаться восстановить наступление в направлении Барвенково и Славянска.

Донецк и Юг

На Донецком и Таврическом направлениях кафиры пытаются осуществлять огневое влияние и вести штурмовые действия на большинстве направлений. Враг усилил группировку войск за счет перемещения с территории Белгородской области в район населенного пункта Сватово отдельных подразделений Центрального военного округа.

Вероятно, противник продолжит штурмовые действия по всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточить усилия на захвате населенных пунктов Попасна, Рубежное, города Мариуполь, а также выхода в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях. Вместе с тем наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния подразделений 1 аорпусурмийского, действующего на Донецком направлении. Это связано с большими потерями подразделений, пополнение которых произошло за счет мобилизованных.

В Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивал на попытках установления полного контроля над территорией Херсонской области и удержании занятых позиций. В Херсоне выявлено распространение российско-оккупационной администрацией агитационных листовок с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами. В то же время продолжается устрашение и террор мирного населения.

По имеющейся информации, вероятность привлечения оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова к вооруженной агрессии против Украины остается низкой.

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