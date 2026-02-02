РФ активизировала атаки на стыке Запорожской и Днепропетровской областей: под угрозой ключевая линия обороны

Российские военные / © Associated Press

На стыке Запорожской и Днепропетровской областей фиксируется рост активности российских войск . По имеющейся информации, противник интенсивно атакует линию населенных пунктов Терноватое-Остаповское-Отрадное-Коломийцы.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в социальных сетях.

Источники отмечают, что бои за Терноватое происходили уже неоднократно, а попытки штурмов повторяются. Российские подразделения применяют тактику продвижения малыми группами с последующим закреплением на занятых позициях. После этого происходит скопление сил, подход резервов и пробы расширить контролируемый участок.

Аналитики объясняют, что эта линия имеет немаловажное значение для украинской обороны. Она удерживает противника от активного продвижения в районах Покровского и Новониколаевки.

В случае потери этого участка ситуация на направлении может усложниться, ведь российские войска получат больше возможностей для наступления на эти населенные пункты. Они выполняют роль опорных точек, которые не позволяют противнику выйти на оперативное пространство в направлениях Вольнянская, Запорожье и Павлограда.

Официальной информации Генерального штаба ВСУ по поводу изменений линии фронта на этом участке пока нет.

