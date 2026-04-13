РФ активизировала наступление в одной из областей: что там происходит

ВСУ / © Associated Press

Российские оккупанты усилили давление на Сумском направлении. Враг пытается расширить зоны контроля в приграничных районах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По словам Трегубова, россияне заметно активизировались в Сумской области.

«По крайней мере, в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там еще одна зона вклинения», — сообщил он.

Спикер детализировал, что речь идет об ограниченном продвижении — примерно в 1-1,5 км от государственной границы. Он подчеркнул, что даже столь незначительные продвижения остаются опасными, поскольку свидетельствуют о намерениях российских войск закрепляться и постепенно расширять присутствие в приграничных районах.

Ситуация на фронте — последние новости

Российские войска пытаются воспользоваться изменением погодных условий и активизировать наступательные действия на нескольких участках фронта. Однако эти попытки не приносят стратегического результата и сопровождаются значительными потерями.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с военным руководством. По его словам, в последнее время российская армия пыталась усилить давление, в частности на пограничных направлениях Харьковской и Сумской областей. Украинские силы наносят ответные удары и сдерживают продвижение врага.

В Донецкой области ситуация остается относительно стабильной — существенных изменений линии фронта не зафиксировано. В то же время, украинские подразделения продолжают активные действия, в частности на отдельных направлениях, где продолжаются штурмовые операции.

Параллельно Россия готовится к дальнейшей эскалации. По данным Института изучения войны, уже с апреля командование РФ планирует активно вовлечь в боевые действия мобилизованные во временно оккупированном Крыму.

По данным ISW, в течение марта армия РФ смогла захватить 23 кв. км украинской территории. Для сравнения, в январе российские силы продвинулись примерно на 319 кв. км, а в феврале на 123 кв. км. По оценкам аналитиков, такой низкий показатель не фиксировался по меньшей мере с сентября 2023 года.

Также эксперты сообщают, что россияне изменяют подходы к ведению боевых действий на фронте, сосредотачивая усилия на наступлении в районе Гуляйполя, однако эта стратегия пока не приносит ощутимых результатов.