РФ активизировала переброску техники через Мариуполь и район: куда она двигается

Только за один день зафиксировано не менее двух колонн по 10 грузовиков с БК.

Россияне активизировали опрокидывание военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариуопльский район, которая двигается преимущественно в направлении Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его информации, только за среду, 15 ноября, зафиксированы по меньшей мере две колонны по 10 грузовиков из БК, следовавших через Мариуполь-Мангуш в указанном направлении.

Кроме того, зафиксировано движение военных колонн с тягачами к северу от Мариуполя через поселок Чермалик.

"Вражеская авиация снова заходит с направления Эйск-Приморско-Ахтарск в направление на север Донецкой области. Уменьшилось пусков КАБ и ракет в сторону Запорожья над Мариуполем при сохранении активности авиации, что указывает о приоритете на север области", — написал он.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты продолжают обустраивать свои военные базы.

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