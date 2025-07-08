РФ активизировала штурмы на Запорожском направлении: эксперт об угрозе

Армия РФ.война / © Associated Press

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Армия РФ предприняла новые интенсивные действия на юге Украины – на Запорожском направлении. Захватчики сосредоточились в районе Каменского.

Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI", военный эксперт Павел Лакийчук в эфире "24 Канала".

По его словам, в планах россиян могут быть массированы штурмы на Запорожском направлении на протяжении всего лета.

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"Не совсем правильно будет сказать, что враг рванул в наступление по всем направлениям фронта. Основные силы концентрируются на направлении главного удара. На Запорожском фронте не очень понятна цель оккупантов. Я думаю, что на тех участках, где наступают россияне, цели им ставят не военные, а военно-политические", - пояснил Павел Лаки.

Он говорит, что контрнаступление ВСУ в 2023-м было достаточно сложным. Впрочем, в Запорожском направлении тогда удалось отбить некоторые участки и оттеснить врага. Для россиян это стало неприятным болящим до сих пор ударом.

"Российские генералы любой ценой пытаются оттеснить наши Силы обороны прежде всего с тех участков, которые освободили в 2023 году. На Каменском и Ореховском направлении россияне стремятся выйти на те рубежи, на которых они стояли до нашего контрнаступления", - добавил Лакийчук.

Напомним, аналитики DeepState обновили карту. Из нее видно, что враг продвинулся в Запорожской области. В частности, в Каменском. Россияне также имеют успехи в населенных пунктах Комар, Яблоновка, Торецк и возле Запорожья Донецкой области.

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Заметим, военный с позывным Forest сообщал, что в Запорожском направлении зафиксирована рекордная за три года интенсивность штурмовых действий со стороны российских войск. Цель противника – перерезать логистику в направлении Донецка, захватить Орехов и выйти на Мариупольскую трассу.

Дата публикации 15:34, 07.07.25 Количество просмотров 4 Когда прекратятся пуски из Черного моря?! Военно-морской эксперт раскрыл детали