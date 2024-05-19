РФ активизировалась еще на одном направлении: Генштаб о главных событиях на фронте

Оккупанты атакуют на Харьковщине и продолжают давить на Покровском направлении. Кроме того, горячо сегодня и на Северском направлении.
С начала этих суток, 19 мая, на фронте произошло 105 боевых столкновений.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Россияне продолжают обстреливать из артиллерии приграничья Черниговской и Сумской областей. К населенным пунктам, подвергшимся артобстрелам с начала суток, добавились Луговка, Дружба, Белополье.
Ситуация в Харьковской области
На Харьковском направлении оккупанты атакуют подразделения Сил обороны при поддержке авиации, наносят удары управляемыми авиабомбами. С начала суток на данном направлении произошло 11 боеприкосновений, из которых четыре еще продолжаются.
В целом на протяжении текущей недели потери российских окупантов на Харьковском направлении составили 1572 личного состава и 263 единицы вооружения и военной техники.
В частности, уничтожено:
- 8 танков,
- 13 боевых бронированных машин,
- 12 артиллерийских систем, одна система ПВО,
- 75 БпЛА,
- 66 автомобилей и 12 единиц специальной техники противника.
Кроме этого повреждены девять танков, 11 боевых бронированных машин, 21 артиллерийская система, 32 автомобиля и три единицы специальной техники врага.
На Купянском направлении по состоянию на сегодняшний день Силы обороны уже отбили 10 вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Еще две – продолжаются.
Ситуация на Донбассе
Горячее сегодня на Северском направлении. С начала суток в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Ивано-Дарьевки отбиты 22 вражеских атаки. Еще одно боевое столкновение продолжается.
Оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. 25 раз с начала суток враг пытался прорвать здесь нашу оборону. Семь столкновений от общего количества боев в этом направлении еще продолжаются.
На Краматорском и Приднепровском направлениях к вечеру интенсивность вражеских атак несколько снизилась. На каждом из направлений еще продолжается по одному боеприкосновению.
На других направлениях – без существенных изменений.
Ранее президент Зеленский обратился к украинцам и рассказал о ситуации на поле боя.
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