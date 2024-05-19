РФ активизировалась еще на одном направлении: Генштаб о главных событиях на фронте

Оккупанты атакуют на Харьковщине и продолжают давить на Покровском направлении. Кроме того, горячо сегодня и на Северском направлении.

С начала этих суток, 19 мая, на фронте произошло 105 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Россияне продолжают обстреливать из артиллерии приграничья Черниговской и Сумской областей. К населенным пунктам, подвергшимся артобстрелам с начала суток, добавились Луговка, Дружба, Белополье.

Ситуация в Харьковской области

На Харьковском направлении оккупанты атакуют подразделения Сил обороны при поддержке авиации, наносят удары управляемыми авиабомбами. С начала суток на данном направлении произошло 11 боеприкосновений, из которых четыре еще продолжаются.

В целом на протяжении текущей недели потери российских окупантов на Харьковском направлении составили 1572 личного состава и 263 единицы вооружения и военной техники.

В частности, уничтожено:

8 танков,

13 боевых бронированных машин,

12 артиллерийских систем, одна система ПВО,

75 БпЛА,

66 автомобилей и 12 единиц специальной техники противника.

Кроме этого повреждены девять танков, 11 боевых бронированных машин, 21 артиллерийская система, 32 автомобиля и три единицы специальной техники врага.

На Купянском направлении по состоянию на сегодняшний день Силы обороны уже отбили 10 вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Еще две – продолжаются.

Ситуация на Донбассе

Горячее сегодня на Северском направлении. С начала суток в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Ивано-Дарьевки отбиты 22 вражеских атаки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

Оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. 25 раз с начала суток враг пытался прорвать здесь нашу оборону. Семь столкновений от общего количества боев в этом направлении еще продолжаются.

На Краматорском и Приднепровском направлениях к вечеру интенсивность вражеских атак несколько снизилась. На каждом из направлений еще продолжается по одному боеприкосновению.

На других направлениях – без существенных изменений.

Ранее президент Зеленский обратился к украинцам и рассказал о ситуации на поле боя.

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