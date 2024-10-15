РФ активизировалась на границе Запорожья и Донетчины – Братчук

По мнению Братчука, россияне хотят выровнять свою линию боевого столкновения.
На границе Запорожской и Донецкой областей российские оккупанты активизировали свои действия.
Об этом заявил военный эксперт и спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, передает "Киев 24".
"На Времивском направлении – это граница Запорожской и Донецкой областей – ситуация активизирована. Цель врага очевидна – срезать этот плацдарм, стабилизировать для них линию боевого столкновения и двигаться с юга в сторону Покровска", – говорит Братчук.
Ранее в ВСУ рассказали, какая будет ситуация на фронте зимой и какие планы у россиян.
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