РФ активно штурмует на 5 направлениях: главные события на фронте за сутки

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 26 ноября, на фронте произошло 46 боевых столкновений. Враг нанес 33 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских атак ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Удалось уничтожить 4 "шахеда".

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Россияне:

проводят диверсионно-разведывательную деятельность,

совершают обстрелы населенных пунктов с территории РФ,

наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Середина-Буда. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отбито 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

Украинские военные на одном из направлений

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиационный удар возле Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении россияне, при поддержке авиации, вели штурмовые действия в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Северной Донецкой области, где Силами обороны отбито 7 атак. Нанесли авиационные удары вблизи Богдановки, Клещиевки, Торецка, Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Также читайте Минометчики отработали по позициям оккупантов под Авдеевкой — видео

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбиты 24 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 4 атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около десяти населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали около 10 населенным пунктам.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Левадное, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

На Херсонском противник обстрелял из артиллерии Херсон. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Стоит отметить, что Крынки расположены на левом берегу Днепра.

Левый берег Херсонщины

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ранее в ВСУ рассказали детали наступления врага на Купянск.

Читайте также: