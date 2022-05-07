РФ анонсировала на 8 мая новые удары ракетами "Точка-У" по западной Украине: две области – под угрозой

Министерство обороны России анонсировало новые ракетные удары в западных областях 8 мая.
Российские войска планируют нанести удары ракетами "Точка-У" по местам скопления людей во Львовской и Волынской областях, а затем обвинить в этом украинских защитников.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на Минобороны РФ.
Ранее в СНБО призвали украинцев быть особенно внимательными к уведомлениям тревоги от 7 по 9 мая включительно, поскольку существует повышенный риск обстрелов Украины российскими оккупантами. В эти дни в большинстве регионах продлили продолжительность комендантского часа, а в некоторых отменили массовые меры ради безопасности людей.
О возможных провокациях со стороны России на 8-9 мая предупреждают в Министерстве внутренних дел. "Мы получаем информацию о вполне вероятных обстрелах мирных территорий, а потому прошу жителей Украины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — призвали граждан Украины.
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