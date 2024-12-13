РФ атаковала дронами Черниговскую область: погибли 11 коров (фото)

В частности, из-за атаки дронов была повреждена ферма, где и погибли животные.
Российские войска атаковали ударными беспилотниками населенные пункты в трех районах Черниговской области. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здание гимназии.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Из-за российской атаки дронами в ночь на 13 декабря в Черниговском районе были повреждены два частных дома.
В Прилуцком районе в результате падения беспилотника повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здание гимназии.
В Нежинском районе из-за атаки дронов повреждена ферма. Погибли 11 коров.
"Воздушная тревога продолжается. Враг коварен. Находитесь в безопасных местах", – призвал Чаус.
Напомним, ночью и утром 13 декабря армия РФ атаковала Украину беспилотниками и ракетами. В частности, вражеские удары были направлены по объектам энергетики.
Читайте также:
- Ракетная атака по Одессе 13 декабря: что происходит в городе
- Россияне утром били по Харьковщине: власти сообщили, кто попал под удар
- Россияне получили жесткий отпор и понесли потери: Генштаб сообщил о ситуации на фронте