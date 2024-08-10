РФ атаковала дронами Херсонщину: ранения получили шесть мирных жителей

Сегодня утром российские оккупанты усилили атаки дронами на Херсонскую область, в результате чего ранения получили шесть гражданских.

Об этом сообщили глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и ГСЧС Херсонской области.

Под удар попадают граждане, находящиеся на остановках транспорта или вблизи магазинов. Спасатели сообщили, что один из дронов сбросил взрывчатку на район Херсона.

Александр Прокудин призвал жителей пригорода Херсона, поселков Садовое, Антоновка, Киндейка и Днепровского района оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Это делается для того, чтобы избежать опасности в условиях усиления атак дронами.

"На месте попадания были травмированы два человека и поврежден легковой автомобиль", — рассказали в ГСЧС.

Напомним, 3 августа 12-летний мальчик получил взрывную травму, контузию, а также ранение ноги и живота в результате атаки российских военных с беспилотника. Удар был направлен как на ребенка, так и на бригаду скорой помощи.

Читайте также: