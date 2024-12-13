РФ атаковала энергосистемы, транспортные сети и ключевые объекты по всей Украине – посол США

На российскую ракетную атаку по Украине 13 декабря отреагировала посол США Бриджит Бринк.

Свое заявление дипломат опубликовала в Сети.

Бринк опубликовала карту Украины, где всю ее территорию охватила воздушная тревога. Посол высказалась о российской атаке.

"Начиная с 07:00 по киевскому времени критическая инфраструктура Украины подвергается очередной массированной атаке. Россия произвела обстрел баллистическими ракетами, нацелившись на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране", – говорится в заявлении дипломата.

Сообщение Бриджит Бринк об атаке по Украине 13 декабря

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что 13 декабря российская армия атаковала объекты энергетики в разных регионах.

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