РФ атаковала гражданское судно с украинской пшеницей: Зеленский показал фото

Президент подчеркнул, что ожидает реакции мира на российский ракетный удар.

Российские войска 12 сентября в Черном море нанесли ракетный удар по гражданскому судну, загруженному пшеницей для Египта.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море — по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь", — говорится в заявлении главы государства.

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Зеленский обратил внимание, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы украинского экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира. В частности, критическими являются поставки продовольствия в страны Африки и регион Ближнего Востока.

Президент заверил, что государство будет дальше делать все для защиты своих портов, Черного моря и поставок продовольствия на глобальный рынок.

"Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", — подчеркнул глава государства.

РФ атаковала судно с пшеницей в Черном море / Фото: Владимир Зеленский

РФ атаковала судно с пшеницей в Черном море / Фото: Владимир Зеленский

РФ атаковала судно с пшеницей в Черном море / Фото: Владимир Зеленский

РФ атаковала судно с пшеницей в Черном море / Фото: Владимир Зеленский

Напомним, ранее Зеленский также сообщил, что войска РФ атаковали машины гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. Известно о трех погибших и двух раненых.

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