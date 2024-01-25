РФ атаковала Николаевщину: повреждены дома и объект критической инфраструктуры

Ночью силы ПВО уничтожили один российский дрон в небе над Николаевской областью.

Российские войска обстреляли Николаевскую область из артиллерии 24 января, а в ночь на 25 января атаковали беспилотниками. Зафиксированы повреждения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В ночь на 25 января силы и средства ПВО в Николаевской области уничтожили вражеский беспилотник Shahed-136/131.

Утром 24 января в Николаевском районе были обезврежены два российских FPV-дрона при попытке атаковать с временно оккупированной территории. В 11:07 оккупанты обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

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Также 24 января в 15:49 и 18:50 российские артиллерийские обстрелы фиксировались по двум населенным пунктам Куцурубской громады.

Во время вечерних обстрелов с. Дмитровка Куцурубской громады поврежден объект критической инфраструктуры. В результате без электроснабжения оказались три населенных пункта громады. Также были повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Напомним, российские захватчики в ночь на 25 января устроили атаку дронами по Украине, запустив 14 беспилотников Shahed-136/131. Большинство из них были уничтожены силами ПВО.

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