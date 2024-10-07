РФ атаковала Одессу баллистикой и попала в гражданское судно под флагом Палау: что известно о пострадавших

Враг атаковал Одесскую область. Целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой РФ попала в гражданское судно под флагом Палау.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Погиб гражданин Украины – работник частной компании, обрабатывавший грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, одна – легкой. Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, российские террористы еще раз пытаются сорвать работу украинского зернового коридора. В последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области. Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян.

"За два дня россия атаковала второе гражданское судно, находившееся в портах Одесской области. Баллистической ракетой повреждено судно "OPTIMA" под флагом Палау... Только сегодня судно зашло для загрузки. Однако через несколько часов стала мишенью страна-агрессора", — сообщил он. .

Кулеба отметил, что таким образом агрессор пытается снова разрушить судоходство в Черном море и взорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Следствием этого может стать только рост нестабильности в чувствительных регионах мира, зависящих от импорта продовольствия и беспокойства в международных отношениях.

Напомним, ранее в ночь на 6 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и ракетами разных типов.

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