РФ атаковала Одессу во время встречи там президента Чехии и вице-премьера Украины (фото)

Когда в Одессе находился президент Чехии, россияне запустили по городу три группы "Шахедов".
Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба встретился с президентом Чехии Петером Павелом в Одессе, которую каждую ночь атакует Россия.
Об этом министр сообщил в своем телеграм-канале.
"Встретились в городе Одесса, которую каждую ночь терроризирует россия. Именно во время нашей встречи рф запустила три группы шахедов на город. Весь цивилизованный мир должен видеть преступления россии против Украины", — говорится в сообщении Кулебы.
Напомним, вечером 20 марта российские войска массированно атаковали Одессу и район беспилотниками. Была повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули сильные пожары и пострадали три человека.
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