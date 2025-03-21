РФ атаковала Одессу во время встречи там президента Чехии и вице-премьера Украины (фото)

Когда в Одессе находился президент Чехии, россияне запустили по городу три группы "Шахедов".

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба встретился с президентом Чехии Петером Павелом в Одессе, которую каждую ночь атакует Россия.

Об этом министр сообщил в своем телеграм-канале.

"Встретились в городе Одесса, которую каждую ночь терроризирует россия. Именно во время нашей встречи рф запустила три группы шахедов на город. Весь цивилизованный мир должен видеть преступления россии против Украины", — говорится в сообщении Кулебы.

Президент Чехии Петер Павел встретился в Одессе с министром развития громад и территорий Украины Алексеем Кулебой/Фото: телеграм-канал Алексея Кулебы

Президент Чехии Петер Павел в Одессе/Фото: телеграм-канал Алексея Кулебы

Напомним, вечером 20 марта российские войска массированно атаковали Одессу и район беспилотниками. Была повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули сильные пожары и пострадали три человека.