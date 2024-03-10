РФ атаковала ракетами Мирноград на Донетчине: повреждены 10 многоэтажек, есть раненые

Оккупационная армия России в ночь на 10 марта ударила тремя ракетами по Мирнограду в Донецкой области. В результате атаки были ранены десять человек, трое из них – госпитализированы.

Об этом "Суспільне Донбас" рассказал исполняющий обязанности Мирноградской ГВА Юрий Третяк.

"Три ракетных попадания. Три воронки в одном месте в радиусе 20 метров. Сильно повреждены десять жилых многоэтажных домов. Один подъезд девятиэтажки имеет повреждения, которые для жилья непригодны, необходимо капитальное восстановление", — рассказал Третяк.

По его информации, из-за ракетного удара была отключена котельная. Без отопления осталось более 2 тысяч абонентов. Ремонтные бригады уже частично возобновили подачу тепла.

Также повреждения получила теплотрасса и коллектор. Специалисты устанавливают степень повреждений и необходимые ремонтные работы.

Напомним, в ночь на 10 марта оккупанты атаковали Украину, применив 39 БПЛА типа "Shahed" и четыре зенитных управляемых ракеты С-300.

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