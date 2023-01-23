РФ атаковала семь областей Украины, есть пострадавшие среди гражданских: какая ситуация в регионах 23 января

Прошедшие сутки, ночь и утро 23 января во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не перестает совершать. Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра 23 января.

Сумская область

Ночью были обстрелы по территории Зноб-Новгородской громады. Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется. Сегодня утром враг атаковал Новослободскую громаду. В результате обстрела поврежден сельский совет, дом культуры, неработающий двухэтажный магазин, высоковольтная линия электропередач. Информация о пострадавших уточняется.

За прошедшие сутки россияне обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую громады. По Новослободской громаде враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы – всего 15 прилетов. По Шалыгинской громаде противник ударил один раз из артиллерии.

В обоих случаях без пострадавших и разрушений, отметили в ОВА.

Днепропетровская область

Ночью российские оккупанты обстреляли Никопольщину на Днепропетровщине из "Градов" и "Ураганов". В Мировскую и Марганецкую громады прилетели более 20 вражеских снарядов. В ОВА отметили, что никто не пострадал.

Харьковская область

На Харьковщине в результате обстрелов российскими оккупантами один человек погиб и еще один получил ранения. За прошедшие сутки враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов.

В Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. Ранение получил 49-летний мужчина. В селе Петровка Золочевской громады от вражеского артобстрела погибла 67-летняя женщина.

Также около 22:00 22 января враг нанес ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по поселку Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение, без пострадавших.

Запорожская область

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Времевка и Новополь на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

Херсонская область

По информации Херсонской ОВО, российские захватчики 25 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон армия РФ обстреляла четыре раза. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод и жилые дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов три человека получили ранения различной степени тяжести.

Донецкая область

За сутки в Донецкой области из-за обстрелов российскими оккупантами ранены четыре гражданских: 3 — в Бахмуте и 1 — в Авдеевке.

Ночью произошел массированный артобстрел Авдеевки, попадание по центральной части города, хаотические, единичные обстрелы как старой части города, так и центральной. На утро произошел обстрел из РСЗО "Град", попадания в районе автобазы и коммунального предприятия.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь, штурмовые действия как днем, так и ночью. Самые активные направления — Новобахмутовка, Красногоровка, Промка. Обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта.

Идут активные боевые действия возле Бахмута и Соледара.

Вчера поздно вечером – обстрел Часов Яра, повреждены многоэтажки. В течение суток активные наступательные действия в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Александрополь. Ночью продолжались обстрелы позиций по линии боевых действий в Очеретинской громаде.

Луганская область

За прошедшие сутки вражеские атаки были отражены возле Стельмаховки и Новоселовского. Вышеназванные населенные пункты враг обстрелял на Купянском направлении. На Лиманском направлении под огненное поражение россиян попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино. Ситуация в области остается напряженной.