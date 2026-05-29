РФ атаковала три иностранных корабля, когда те двигались по морскому коридору возле Одесчины: что известно

Атакованное россиянами судно / © Алексей Кулеба

Российская армия в ночь на 29 мая осуществила очередную атаку на гражданское судоходство в Черном море. Вражеские дроны попали в три иностранных торговых судна, которые двигались по украинскому морскому коридору.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

В результате попаданий на бортах кораблей вспыхнули пожары, однако экипажи оперативно ликвидировали возгорания собственными силами.

На одном из судов под флагом Вануату двое членов экипажа получили легкие ранения — им оказали всю необходимую помощь. Само судно отбуксировали для дальнейшего ремонта.

Кулеба подчеркнул, что несмотря на регулярные российские атаки, Украина продолжает обеспечивать работу морского коридора, а порты и экипажи и дальше поддерживают перевозки грузов и глобальную продовольственную безопасность.

Напомним, этой же ночью российские захватчики целенаправленным ударом БпЛА атаковали турецкий сухогруз ANT под флагом Вануату, который направлялся из порта Одесской области в Турцию. Вспыхнул пожар, двое членов экипажа получили ранения, украинские военные катерами эвакуировали их в медучреждение.

К слову, в ночь на 18 мая Россия впервые атаковала «Шахедом» китайское торговое судно в украинских водах. Во время следующих атак оккупанты попали еще в три гражданских судна под флагами Гвинеи-Бисау, Маршалловых островов и Панамы, которые направлялись по украинскому коридору в порты Одесчины. На борту судов возникали пожары, все суда получили повреждения, но остались на ходу и продолжили движение к пунктам назначения.

