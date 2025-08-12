РФ атаковала учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ: есть погибший и много пострадавших

Ракетный удар / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российская армия в ночь на 12 августа нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Известно об одном погибшем, 11 раненых и 12 травмированных.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

«Сегодня ночью российские войска осуществили ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сразу после поступления сигнала «Ракетная опасность» личный состав известили должным образом. Но несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и хранилища группа военных попала в зону поражения кассетных боеприпасов.

Из-за вражеского удара сейчас известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военных обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненые оперативно получают всю необходимую медицинскую помощь.

Командование Сухопутных войск ВСУ выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 22 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады ВСУ во время занятий. Были погибшие и раненые.

Как информировал тогда спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, личный состав во время тревоги был рассредоточен и находился в укрытиях за несколько минут до удара. В то же время, некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности и большинство из них пострадали.

29 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Сообщалось о трех погибших и 18 раненых военных.