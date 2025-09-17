РФ атаковала Украину 2 ракетами и 172 дронами: сколько целей сбито, а сколько попало

Ракетно-дроновая атака на Украину

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали Украину в ночь на 17 сентября двумя ракетами и 172 дронами разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 136 беспилотников, не обошлось без попаданий.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 17 сентября оккупанты запустили по Украине:

баллистическую ракету «Искандер-М"/KN-23;

зенитную управляемую ракету С-300;

172 ударных дрона типа «Шахед», «Гербера» и беспилотники других типов. Более 100 из них — «Шахеды».

По состоянию на 09:30 украинская ПВО сбила/подавила 136 вражеских дронов различных типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время было зафиксировано попадание ракет и 36 беспилотников на 13 локациях.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские захватчики атаковали дронами Черкасскую область. Зафиксированы повреждения критической инфраструктуры.

Ударил враг и по Полтавской и Кировоградской областях. Целью атаки были объекты инфраструктуры, повреждены несколько домов, возникли пожары. На Кировоградщине обесточен ряд населенных пунктов. В Одесском филиале «Укрзализныци» сообщили о прекращении движения поездов по двум направлениям.