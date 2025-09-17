- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 383
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала Украину 2 ракетами и 172 дронами: сколько целей сбито, а сколько попало
Хотя большинство российских дронов было ликвидировано во время атаки на Украину, зафиксированы попадания на 13 локациях.
Российские войска атаковали Украину в ночь на 17 сентября двумя ракетами и 172 дронами разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 136 беспилотников, не обошлось без попаданий.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 17 сентября оккупанты запустили по Украине:
баллистическую ракету «Искандер-М"/KN-23;
зенитную управляемую ракету С-300;
172 ударных дрона типа «Шахед», «Гербера» и беспилотники других типов. Более 100 из них — «Шахеды».
По состоянию на 09:30 украинская ПВО сбила/подавила 136 вражеских дронов различных типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время было зафиксировано попадание ракет и 36 беспилотников на 13 локациях.
Напомним, в ночь на 17 сентября российские захватчики атаковали дронами Черкасскую область. Зафиксированы повреждения критической инфраструктуры.
Ударил враг и по Полтавской и Кировоградской областях. Целью атаки были объекты инфраструктуры, повреждены несколько домов, возникли пожары. На Кировоградщине обесточен ряд населенных пунктов. В Одесском филиале «Укрзализныци» сообщили о прекращении движения поездов по двум направлениям.