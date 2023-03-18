РФ атаковала Украину дронами и ракетный удар по жилому комплексу в Запорожье: главные новости ночи 18 марта

Главные новости ночи 18 марта 2023 года:

Сбито большинство воздушных целей: все подробности ночной атаки Украины иранскими дронами Читать далее –>

Россияне ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье Читать дальше –>

Высокопоставленные должностные лица Украины и США провели онлайн-встречу: о чем говорили Читать далее –>

Meta запустила новую платную услугу: что известно Читать далее –>

Киевлянин пытался незаконно вывезти за границу старинную книгу стоимостью 10 тысяч долларов Читать дальше –>

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