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РФ атаковала Украину дронами и ракетный удар по жилому комплексу в Запорожье: главные новости ночи 18 марта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
5536
Время на прочтение
1 мин
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РФ атаковала Украину дронами и ракетный удар по жилому комплексу в Запорожье: главные новости ночи 18 марта

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 18 марта 2023 года:

  • Сбито большинство воздушных целей: все подробности ночной атаки Украины иранскими дронами Читать далее –>
  • Россияне ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье Читать дальше –>
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Дата публикации
Просмотры
5536
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