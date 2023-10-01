РФ атаковала жилой квартал Херсона – в огненной ловушке оказались семья, в том числе младенец

Российская оккупационная армия 1 октября с беспилотника атаковала жилой квартал Херсона. В огненной ловушке оказалась семья с младенцем.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В результате вражеского удара возник пожар. В огненной ловушке оказались четыре человека. Это мать и трое детей, 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец. На помощь пришли пожарные, спасшие херсонцев", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области из-под завалов дома удалось спасти целую семью.

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