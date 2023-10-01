Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ атаковала жилой квартал Херсона – в огненной ловушке оказались семья, в том числе младенец

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
261
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ атаковала жилой квартал Херсона – в огненной ловушке оказались семья, в том числе младенец

Поврежден дом в Херсоне. / Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Российские захватчики продолжают ежедневные удары по Херсонщине.

Российская оккупационная армия 1 октября с беспилотника атаковала жилой квартал Херсона. В огненной ловушке оказалась семья с младенцем.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В результате вражеского удара возник пожар. В огненной ловушке оказались четыре человека. Это мать и трое детей, 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец. На помощь пришли пожарные, спасшие херсонцев", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области из-под завалов дома удалось спасти целую семью.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
261
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация