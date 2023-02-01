РФ атакует на 4 направлениях, в Беларуси готовятся войска оккупантов: главное со сводки Генштаба ВСУ

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Славянска и Краматорска, а также 2 авиационных удара. Кроме того, россияне совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 1 февраля.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Где оккупанты наступают

Россияне активно ведут разведку, на отдельных направлениях готовятся к наступлению. Несмотря на большие потери, они продолжают попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Угроза с севера

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательных группировок оккупантов не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка войск противника. Вместе с тем, в приграничных с Украиной районах, враг содержит определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов.

Среди них Клюсы и Елине Черниговской области; Екатериновка, Волковка, Александровка и Волфино — Сумской и Ветеринарное, Нескучное, Терновая, Огурцово, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Двуречной, Ивановки, Купянска, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении россияне обстреляли Невское и Диброву Луганской области, Терны и Серебрянку Донецкой области.

На Бахмутском направлении танковым и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении артиллерийских обстрелов потерпели Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, а также Дмитровка Николаевской области.

Преступления РФ на оккупированных территориях

Захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на оккупированной территории в своих целях. Так, городскую больницу Днепрорудного Запорожской области россияне используют как военный госпиталь. Медикаменты и врачи-хирурги привезены из РФ.

Ответные удары

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.

Ранее в ВСУ рассказали о ситуации возле Бахмута. По словам военных, за сутки там было уничтожено 360 российских военных.

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