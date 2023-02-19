РФ атакует на 5 направлениях, а ВСУ сбили враждебный Су-25: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

В течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 11 авиационных ударов. Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 19 февраля.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Угроза с севера

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг сохраняет военное присутствие, на полигонах Беларуси идет подготовка подразделений российских войск.

В течение суток вражеским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Атинское, Стукаловка и Запсилье Сумской области, а также Стрилеча, Старица, Волчанские Хутора и Строевка Харьковской области.

Ситуация на отдельных направлениях

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Каменка, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.

и направлениях противник обстрелял населенные пункты Каменка, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, россияне задействовали армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

направлении обстрелам подверглись Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, россияне задействовали армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута. На Авдеевском и Шахтерском направлениях под артиллерийские обстрелы попали Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

и направлениях под артиллерийские обстрелы попали Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении под огненное поражение попали районы населенных пунктов Новоселка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки Запорожской области.

направлении под огненное поражение попали районы населенных пунктов Новоселка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки Запорожской области. На Херсонском направлении от артиллерийского огня противника пострадали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков — Николаевской области. Пострадали мирные люди.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также 2 удара – по важным объектам противника.

В течение суток наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотника типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".

Что в оккупации

В населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, в центральной больнице. Известно, что проживающим там гражданам Украины в предоставлении медицинской помощи в указанном заведении отказывают.

Больница стала эдаким "хабом" для раненых и погибших оккупантов. Только за прошедшие сутки в медицинское учреждение привезли более пятидесяти раненых и убитых захватчиков.

Ранее в Генштабе сообщили, что россияне на захваченной части Запорожской области издеваются над школьниками и заставляют детей благодарить за оккупацию.

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