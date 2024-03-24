РФ атакует на 5 направлениях: где оккупанты пытаются прорвать оборону – главное со сводки Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Всего в течение суток, 24 марта, на фронте зафиксировано 52 боевых столкновения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 32 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались свыше 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении отражены 5 атак в районе Белогоровки Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Озерного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

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На Бахмутском направлении отражены 5 атак в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. Россияне нанесли авиационный удар в районе Железного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Васюковка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 8 атак в районах населенных пунктов Бердичи, восточнее Уманское, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино и Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

Семеновка, Керамик, Новобахмутовка на карте / Фото: Deepstatemap

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Урожайное. Там враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг 2 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе Роботиного Запорожской области.

Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня таких населенных пунктов, как Казацкое, Понятовка Херсонской области.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.

Ранее сообщалось, что РФ ударила по жилым кварталам прифронтовой Красногоровки, в результате чего были ранены три человека.

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