РФ атакует на 5 направлениях и нанесла авиаудары возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки: главное со сводки Генштаба

Авиация Сил обороны в ответ нанесла 24 удара по врагу.

Российские оккупанты пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Они сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 8 февраля.

Преступные обстрелы гражданской инфраструктуры

В течение суток оккупанты нанесли 1 ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска и 37 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Берислава и Камышан Херсонской области.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях без изменений – признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Обстрелам подверглись районам более 30 населенных пунктов, в частности, Заруцкое, Волковка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки и Мирополье Сумской области, Уды, Красная Заря, Красное, Липцы, Старица, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголовка, Двуречная и Западное. Враг нанес авиаудары неподалеку от Казачьей Лопани и Олейниково Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В целом – более 20 населенных пунктов. Враг нанес авиаудары вблизи Ивановского.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под обстрелы россиян попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки и Марьинки.

На Запорожском направлении огневого поражения оккупантов потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Змиевка, Берислав, Шляхово, Львово, Тягинка, Антоновка, Янтарное, Берегово, Велетенске и Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили:

2 пункта управления врага,

2 района сосредоточения живой силы,

склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Ранее в Генштабе сообщили, что россияне проводят ежедневные обыски, беспредел и грабежи местных жителей на оккупированной Херсонщине.

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