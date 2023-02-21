РФ атакует на 5 направлениях и уничтожает Херсон обстрелами: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.
Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 21 февраля.
В течение суток оккупанты совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения.
Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.
Ситуация в отдельных направлениях
- На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. Среди них – Стрилеча, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял такие населенные пункты – Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Федоровка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Роздолевка, Веселое, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торец Донецкой области.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне из артиллерии накрыли районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.
- На Запорожском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Каменское, Орехов, Малая Токмачка — Запорожской области.
- На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород Херсона и сам Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Милово, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Веселое, Антоновка и Велетенское.
Ответные удары
Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Ранее боец ВСУ рассказал, что ситуация на Запорожском направлении стабильно сложная.
Также сообщалось, что Россия держит в Черном море 5 кораблей. Носителей крылатых ракет "Калибр" среди них нет.
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