РФ атакует на 5 направлениях и уничтожает Херсон обстрелами: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 21 февраля.

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В течение суток оккупанты совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. Среди них – Стрилеча, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял такие населенные пункты – Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Федоровка Донецкой области.

и направлениях противник обстрелял такие населенные пункты – Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Федоровка Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Роздолевка, Веселое, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торец Донецкой области.

направлении обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Роздолевка, Веселое, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торец Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне из артиллерии накрыли районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

и направлениях россияне из артиллерии накрыли районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Каменское, Орехов, Малая Токмачка — Запорожской области.

направлении огневого поражения потерпели, в частности, Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Каменское, Орехов, Малая Токмачка — Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород Херсона и сам Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Милово, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Веселое, Антоновка и Велетенское.

Ответные удары

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Ранее боец ВСУ рассказал, что ситуация на Запорожском направлении стабильно сложная.

Также сообщалось, что Россия держит в Черном море 5 кораблей. Носителей крылатых ракет "Калибр" среди них нет.

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