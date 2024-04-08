РФ атакует на 6 направлениях: где оккупанты пытаются прорвать оборону – главное от Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Всего в течение суток, 8 апреля, на фронте зафиксировано 67 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В общем, враг нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, проводит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Россияне нанесли авиационный удар по Белополью Сумской области и Сумам.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

Обстановка на линии фронта

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка и Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении отражена 1 атака в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник совершил 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где россияне, при поддержке авиации, пытались улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Раздолевка и Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области; Богдановка, Калиновка, Часов Яр и Клещиевка Донецкой области.

Украинские военные в одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Уманское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

Авдеевка и окрестности на карте / Фото: Deepstatemap

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка. Там враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка на карте / Фото: Deepstatemap

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Водяное и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Также противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктов.

Ситуация на левом берегу Херсона

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Никольское, Тягинка, Берислав Херсонской области и город Херсон.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага.

Ранее в немецком издании BILD сообщили, что оккупанты продвинулись еще на 2-3 километра к западу от Авдеевки.

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