РФ атакует на 6 направлениях: где оккупанты пытаются прорвать оборону – главное от Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Всего в течение суток, 8 апреля, на фронте зафиксировано 67 боевых столкновений.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
В общем, враг нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Ситуация на севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, проводит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
Россияне нанесли авиационный удар по Белополью Сумской области и Сумам.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.
Обстановка на линии фронта
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка и Котляровка Харьковской области.
На Лиманском направлении отражена 1 атака в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
На Бахмутском направлении противник совершил 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где россияне, при поддержке авиации, пытались улучшить тактическое положение.
Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Раздолевка и Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области; Богдановка, Калиновка, Часов Яр и Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Уманское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка. Там враг при поддержке авиации 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Водяное и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 20 населенных пунктов.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Также противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктов.
Ситуация на левом берегу Херсона
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Никольское, Тягинка, Берислав Херсонской области и город Херсон.
Ответные удары
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага.
Ранее в немецком издании BILD сообщили, что оккупанты продвинулись еще на 2-3 километра к западу от Авдеевки.
Читайте также: