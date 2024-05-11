РФ атакует на Донетчине и Харьковщине, хочет выбить ВСУ из плацдармов в Херсонской области — Генштаб

ВСУ отразили ряд российских атак на разных участках фронта. В частности, в Донецкой и Харьковской областях. Кроме того, оккупанты хотят выбить подразделения Сил обороны из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 мая.

Всего враг нанес 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Белополье, Константиновка, Садки Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменное, Дружба, Спорное, Калиновое, Уманское, Богоявленка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Слобажанском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск.

В свою очередь, ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 составу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.

Как сообщили в строительстве Генштаба, потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку. По состоянию на утро 11 мая ликвидировано 485 030 оккупантов. За прошедшие сутки уничтожены еще 1320 захватчиков.

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