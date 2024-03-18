РФ атакует на семи направлениях: где пытаются прорваться оккупанты – сводка Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Всего в течение суток, 18 марта, на фронте зафиксировано 56 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Большая Писаревка, Лукашевка, Пономаренки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Синьковка на карте / Фото: Deepstatemap

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении отбиты 4 атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

Терны на карте

На Бахмутском направлении отражены 7 атак в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. РФ нанесла авиационный удар в районе Раздоловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Николаевка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении отражены 7 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино и Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное.

Там враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. Россияне нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Парасковиевка, Константиновка, Большая Новоселка. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 20 населенных пунктов.

Украинские военные на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Приморское Запорожской области.

Роботино на карте

На Херсонском направлении в течение суток врагом совершено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Бургунка, Львове, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 средству ПВО противника.

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