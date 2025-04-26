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РФ атакует новым беспилотником с реактивным двигателем: в чем его опасность
Этот БпЛА летит со скоростью 400-500 км.
Уже несколько недель подряд российские военные атакуют Одесскую область новым беспилотником Бандероль. Он оснащен реактивным двигателем и развивает скорость до 400-500 км/ч.
Об этом сообщил Сергей Бескрестнов с позывным Сергей Флеш, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий.
"Известно о нем очень мало. Из открытых источников (сайт ГУР) можно понять, что это скорее не БПЛА, а боражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ, но с реактивным двигателем", - информирует специалист.
По его словам, недостаточно информации об этом БпЛА: неизвестны ни носитель, ни мощность заряда, ни дальность.
Флеш отмечает, что фиксируются первые постоянные случаи его применения.
Напомним, аналитики ISW пишут о том, что Россия совершенствует тактику своих смертоносных ударов дронами. Оккупанты пытаются обойти украинскую оборону.