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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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РФ атакует новым беспилотником с реактивным двигателем: в чем его опасность

Этот БпЛА летит со скоростью 400-500 км.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © ГСЧС

Уже несколько недель подряд российские военные атакуют Одесскую область новым беспилотником Бандероль. Он оснащен реактивным двигателем и развивает скорость до 400-500 км/ч.

Об этом сообщил Сергей Бескрестнов с позывным Сергей Флеш, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий.

"Известно о нем очень мало. Из открытых источников (сайт ГУР) можно понять, что это скорее не БПЛА, а боражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ, но с реактивным двигателем", - информирует специалист.

По его словам, недостаточно информации об этом БпЛА: неизвестны ни носитель, ни мощность заряда, ни дальность.

Флеш отмечает, что фиксируются первые постоянные случаи его применения.

Напомним, аналитики ISW пишут о том, что Россия совершенствует тактику своих смертоносных ударов дронами. Оккупанты пытаются обойти украинскую оборону.

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Дата публикации
Количество просмотров
446
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