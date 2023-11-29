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РФ атакует Украину авиабомбой весом 500 кг: разведка предупредила об опасности

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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РФ атакует Украину авиабомбой весом 500 кг: разведка предупредила об опасности

Авиабомба / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

По данным западной разведки, одна авиабомба может нанести ущерб на площади в несколько сотен метров.

Российская авиация стала чаще использовать кассетную бомбу РБК-500 весом 500 кг против украинских военных.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии, ссылаясь на данные разведки.

По информации разведчиков, РБК-500 применяются против украинских сил на Угледарском направлении и вблизи Авдеевки в Донецкой области.

"В зависимости от варианта, каждый РБК-500 выбрасывает примерно от 100 до 350 суббоеприпасов. В свою очередь, каждый суббоеприпас обычно детонирует либо сотнями высокоскоростных осколков, либо одним большим противотанковым зарядом", — предупреждает разведка.

В ведомстве добавляют, что благодаря большому количеству суббоеприпасов одна авиабомба может нанести ущерб на площади в несколько сотен метров.

"Существует реалистичная вероятность того, что, как и в случае с другими сбрасываемыми с воздуха бомбами, Россия, вероятно, недавно интегрировала в РБК-500 комплект управляемого дистанционного планирования UMPC. Это позволяет самолету-носителю выпускать боеприпасы за многие километры от цели. Российские комплекты бомб в целом показали низкую точность", — отметили разведчики.

Напомним, как ранее сообщал военный эксперт, оккупанты имеют хитрый план по ВСУ под Бахмутом.

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Дата публикации
Просмотры
929
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