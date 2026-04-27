РФ атакует Украину реактивными дронами: в чем наибольшая их опасность

Высота полета реактивного дрона достигает 9-10 км. / © tsn.ua

Россия продолжает модифицировать свои ударные дроны типа "Шахед". Они уже летают на реактивных двигателях. Эти беспилотники сложно распознать радиолокационные средства.

Об этом сообщил “КИЕВ 24” основатель оборонной компании First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

По его мнению, Украине нужно срочно масштабировать средства РЭБ и малую авиацию, чтобы не тратить дорогостоящие ракеты F-16 на эти относительно дешевые цели.

«Проблема не в мощности боевой части, а в ограниченных возможностях обезвредить такой скоростной летательный аппарат имеющимися силами мобильных групп. Украина должна опередить врага в адаптации систем защиты к появлению скоростных беспилотников. Усиление радиоэлектронной борьбы является приоритетом в борьбе с реактивными угрозами», – сказал он.

Напомним, Россия продолжает использовать ударный дрон-камикадзе «Шахед» как основное и массовое средство для воздушных ударов в глубь украинской территории. В то же время Кремль не только активно разрабатывает новые модификации этого БпЛА, но и экспериментирует с тактикой, например, запускает сотни дронов в течение светового дня.

Кроме того, россияне постепенно увеличивают частоту использования «Шахедов» с реактивным двигателем, который имеет скорость вдвое большую, чем у обычных поршневых моделей.

В зависимости от модификации его скорость может составлять от 300 до 600 км/ч. Однако реактивные БпЛА обладают меньшей дальностью, поэтому РФ обычно применяет их только для ударов в приграничных областях.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с весны этого года РФ изменяет тактику применения «Шахедов». В течение марта и начале апреля Россия совершила несколько ранее нетипичных для себя массированных дневных атак дальнобойными беспилотниками.