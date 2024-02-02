РФ авиабомбами обстреляла памятник национального значения Каменская Сечь

По словам и. о. главы Минкульта, это очередное доказательство того, что Россия воюет против украинской идентичности.

Российские оккупанты сбросили три авиабомба на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине.

Об этом сообщили в Минкульте.

"Доступа к территории Национального заповедника "Хортица" нет с начала полномасштабного вторжения. Здесь находится могила кошевого атамана Костя Гордиенко и кладбище запорожских казаков первой половины 18 в. Очередное доказательство того, что Россия воюет против украинской идентичности", — отметил и.о. главы Минкульта Ростислав Карандеев.

Видео обстрела Каменской Сечи появилось в российских телеграмм-каналах. На кадрах видно, что при обстреле культурный объект подвергся трем мощным взрывам.

РФ обстреляла памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине

Судя по видео, первый из трех взрывов произошел на территории хозяйственного пригорода Сечи, где находятся до сих пор неисследованные объекты І половины 18 в.

Фото: Министерство культуры Украины

Территория, где находилась Каменская Сечь / Фото: Министерство культуры Украины

Второй прилет – на территорию современного туристического объекта, в непосредственной близости от креста и могилы кошевого атамана Костя Гордиенко.

Каменская Сечь / Фото: Министерство культуры Украины

Сотрудники Национального заповедника "Хортица" приступили к документированию последствий атаки на уникальный памятник казацкого времени.

Каменская Сечь – один из последних административных и военных центров Войска Запорожского Низового во время его пребывания под протекцией Крымского ханства в первой трети 18 в.

Напомним, что 31 января РФ сбросила авиабомбы на гражданскую больницу Харьковской области.

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