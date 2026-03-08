РФ бьет по Украине ракетами из комплексов ПВО: эксперт объяснил причину

С-300

Российские войска все чаще используют зенитные ракеты из систем противовоздушной обороны для ударов по наземным целям в Украине. Такая тактика может свидетельствовать о нехватке других типов ракет в российском арсенале.

Об этом заявил в эфире телеканала FREEДOM генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По словам эксперта, российская армия применяет ракеты из зенитных комплексов С-300 и С-400 , запуская их в режиме "земля-земля". Хотя эти ракеты предназначены для поражения воздушных целей, они могут использоваться и для ударов по наземным объектам.

Романенко объяснил, что в таком режиме они работают гораздо менее точно, однако все равно способны наносить разрушения.

Эксперт подчеркнул, что подобное использование зенитных ракет может свидетельствовать о проблемах России с запасами высокоточного оружия. Несмотря на попытки нарастить производство, оккупанты не всегда могут обеспечить достаточное количество ракет для атак разными направлениями.

Он также напомнил, что российская армия использует для ударов и ракеты других типов, в частности, противокорабельные «Циркон» , которые также иногда применяют в несвойственном режиме для поражения наземных целей.

Эксперт подчеркнул, что подобная практика демонстрирует стремление врага компенсировать нехватку ракет и продолжать ракетный террор против украинских городов.

Напомним, в результате удара новой российской крылатой ракеты по жилому дому в Харькове погибли люди.

Что известно о ракете «Изделие-30»

Главное управление разведки МО Украины обнародовало технические характеристики и иностранные компоненты этого оружия:

габариты и мощность: размах крыльев составляет около 3 метров, масса боевой части – 800 кг;

дальность: ракета способна поражать цели на расстоянии не менее 1 500 км;

производитель: разработка ОКБ «Звезда» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Первые случаи ее применения были зафиксированы в конце прошлого года.

Украинские разведчики обнаружили в Изделии-30 компоненты из многих стран, среди которых не только Китай и Беларусь, но и США, Нидерланды и Швейцария.